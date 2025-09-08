Un nouveau radar météorologique installé à Saint-Louis pour renforcer la sécurité climatique

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé l’installation d’un radar météorologique en bande C à l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Après Diamniadio, cet équipement vient renforcer la surveillance météorologique dans le nord du pays et améliorer la protection des populations.



« Un autre radar a été installé à Saint-Louis », indique l’ANACIM. Considéré comme l’outil de surveillance du ciel par excellence, il permet « de détecter en temps réel la formation et le déplacement des précipitations ainsi que des systèmes orageux. »



Associé à des outils spécialisés, il « facilite l’élaboration de prévisions immédiates et la diffusion d’alertes rapides, essentielles pour anticiper les risques climatiques. »



Le projet repose sur un partenariat public-privé entre l’ANACIM et BP Sénégal Investments Limited. Le protocole d’accord prévoit un appui technique pour le suivi et la maintenance du radar, mais aussi l’exploitation des données recueillies afin de renforcer la sécurité des biens et des personnes dans la zone couverte.



La mise en place a été réalisée par Meteopress, après une prospection minutieuse du site par les experts de l’ANACIM.