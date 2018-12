Un nouveau sommet sur la lutte contre Boko Haram

A cette rencontre prennent par les dirigeants du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Bénin et de la République centrafricaine.



Ce sommet fait suite à celui consacré à la lutte contre Boko Haram, qui avait réuni les chefs d'Etat et de gouvernement de la région du lac Tchad, fin novembre à N'Djamena.



"La réunion d'aujourd'hui est la continuation de nos efforts conjoints pour faire face aux défis majeurs en matière de sécurité dans notre sous-région", a déclaré le président nigérian, Muhammadu Buhari, cité par l'Agence France-Presse.



Cette rencontre est la concrétisation de l'engagement des pays participants dans la lutte contre "notre ennemi commun, Boko Haram, et le rétablissement de la sécurité et d'une paix durable dans notre sous-région", a poursuivi M. Buhari.



Fin novembre à N'Djamena, les dirigeants des pays du lac Tchad avaient mis l'accent sur la nécessité de changer de stratégie dans la lutte contre Boko Haram, face à la recrudescence des attaques du groupe djihadiste, a rappelé le président nigérian.

Le sommet de ce samedi doit examiner le rapport d'une commission mise en place lors de la réunion de novembre.



Selon un communiqué de ses dirigeants, la région du lac Tchad a demandé à ses partenaires internationaux de fournir une assistance supplémentaire à la Force régionale qui combat Boko Haram.



La Force multinationale mixte regroupe des militaires du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun. Depuis juillet, les attaques de Boko Haram contre les bases militaires de la région se sont multipliées.



En novembre, des djihadistes ont attaqué une base dans le village nigérian de Metele, près de la frontière avec le Niger, tuant au moins 44 soldats. Des sources militaires ont cependant évalué à plus de 100 le nombre de soldats tués.