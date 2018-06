Un spécialiste des des génocide à l'Onu craint le pire pour le Sénégal

Les débats acerbes sur les réseaux sociaux, ne rassure pas le haut fonctionnaire sénégalaisdes Nations Unies, Adama Dieng. Dans une lettre ouverte aux Sénégalais, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Conseiller spécial pour la prévention du génocide, a fait savoir que son appel ne vient pas pour alimenter une quelconque polémique, mais seulement pour inviter les uns et les autres à la retenue.



« Le discours incendiaire qui se propage à travers les réseaux sociaux, n’honore pas le Sénégal qui a toujours était cité comme modèle de gestion constructive de la diversité. L’esprit d’ouverture de tolérance et mieux encore du respect de l’autre dans sa différence, sont jusqu’ici, la marque de notre génie qui nous a assuré la stabilité et la cohésion tant ventées », a-t-il écrit.



Évoquant le lancement du plan d’action des leaders religieux pour la prévention de l’incitation de la violence qui pourrait déboucher sur les atrocités criminelles, l’auteur de cette lettre dit mesurer de manière ouverte, hautement appréciable le respect d’un juge de notre pays auprès des leaders religieux, toute religion confondue.



« Le Sénégal, n’est-il pas l’unique pays au monde à dominant musulman à avoir était dirigé pendant près de 20 ans, par un chrétien, Léopold Sédar Senior ? Le Sénégal, n’est-il pas le seul pays au monde ou dans une même famille, on rencontrait un cardinal ou un imam ? Le seul pays où on rencontrait des jihadistes de la paix ? », rappelle Adama Dieng.



Il souligne pour conclure que « notre pays est jusqu’ici épargné par des conflits armés par les conflits à caractère religieux ethnique ou racial ».