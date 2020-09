Un trophée original de la Coupe d'Afrique des Nations a "disparu" en Égypte

Une enquête a été lancée par la Fédération égyptienne de football (EFA) après avoir découvert que plusieurs trophées avaient disparu de son siège au Caire, parmi lesquels figurerait une Coupe d'Afrique des Nations originale.



L'Égypte a reçu le prix après avoir remporté l'édition 2010 du tournoi pour la troisième fois.



Ce trophée a été mis en compétition pour la première fois en 2002 après que le Cameroun ait reçu la précédente coupe (le trophée aux manches triangulaires) après l'avoir remportée pour la troisième fois en 2000, a été décerné après les triomphes égyptiens en 2006, 2008 et 2010.



Vendredi, l'EFA a déclaré avoir ouvert une enquête sur la perte de différents trophées.



Alors que la fédération égyptienne est en train d'aménager son siège principal, notamment en changeant l'entrée d'un petit musée du football égyptien, la direction a été choquée par la disparition de certains anciens trophées de la réserve", a déclaré l'EFA dans un communiqué.



Un ancien vice-président de l'EFA a affirmé que le trophée 2010 faisait partie du lot manquant.

"L'EFA a été surprise de constater que le trophée de la CAN avait été perdu et a décidé d'ouvrir une enquête", a déclaré Ahmed Shobier à un site web de football égyptien. "Personne ne sait où se trouve le trophée".

Après l'attaque du siège de l'EFA en 2013, divers trophées - dont la Coupe des Nations - ont été déplacés dans une réserve.



Cependant, les responsables locaux ne les ont recherchés que récemment, après la décision de rénover l'entrée de l'EFA afin que les multiples coupes du football égyptiennes puissent y être exposées.

En 2013, l'EFA a été prise d'assaut par des fans en colère lors des violences au Caire et les enquêteurs tentent de déterminer si c'est à ce moment-là que les trophées ont été emportés.



"L'EFA enquête actuellement sur la disparition des trophées afin de déterminer si ces anciens trophées ont été sauvés après que le bâtiment ait été brûlé ... ou s'ils ont été perdus lorsque le bâtiment a été exposé lors de cet incident", a ajouté l'EFA.



Le règlement de la Confédération africaine de football (CAF) stipule qu'une équipe qui remporte trois fois le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans un style particulier peut la garder.



Le Ghana a été la première équipe à remporter le trophée trois fois, en 1978, tandis que le Cameroun a ensuite reçu la deuxième version du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations après être devenu le premier pays à le remporter à trois reprises.

En vertu des règles de la CAF, les équipes qui remportent la Coupe des Nations reçoivent une réplique du trophée de façon permanente. Elles sont autorisées à conserver le trophée pendant les deux années qui séparent les deux tournois avant de le rendre.



Le trophée actuel, dont le style est toujours le même que celui remporté par l'Égypte, est entre les mains de l'Algérie, qui a remporté le dernier titre de la Coupe des Nations (au Caire) l'année dernière.