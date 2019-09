Un vent de remaniement souffle dans le gouvernement Macky II

Le quotidien L'As, évoque ce mardi 17 septembre 2019, une folle rumeur de chamboulement du gouvernement de Macky II. Une situation rendue plausible par la vacance du poste de président du Haut conseil des collectivités territoriales depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng.



Macky Sall se trouve dans un dilemme cornélien selon le journal. Il s’agit de : laisser le poste à Aminata Mbengue Ndiaye pour perpétuer l'héritage de Tanor au sein du Parti socialiste (Ps) ou le confier à un responsable de son parti, l'Alliance pour la République (Apr).



Or, ce deuxième scénario risque d'être profitable à Khalifa Sall qui pourrait capter tous les frustrés qu'un biscuit de conseiller de la présidente du Hcct auraient pu retenir. Mais dans certains cercles proches du pouvoir, il se dit que le chef de l'État va désigner Aminata Mbengue Ndiaye qui se fera remplacer à la Pêche par Ndèye Tické Ndiaye Diop dont la compétence au niveau de l'Économie numérique est fortement remise en cause.



Toujours selon le journal, un ministre plus outillé pourrait faire son entrée dans le gouvernement pour gérer au moins les communiqués du conseil des ministres souvent mal écrits depuis quelque temps. Mais, puisqu'il faut spéculer, il faut dire que ce réaménagement devrait intervenir bientôt, d'autant plus que le marathon budgétaire est prévu dans quelques jours avec l'ouverture de la session unique de l'Assemblée au mois d'octobre prochain.