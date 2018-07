Une ONG porte en justice une affaire d'abandon de migrants au large de la Libye

Samedi 21 juillet, des navires de l’organisation non gouvernementale Proactiva open arms ont pu ramener en Espagne une migrante miraculée et deux cadavres, celui d'un petit garçon et d'une autre femme. L'ONG espagnole a décidé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire.