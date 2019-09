Une affaire de tueur en série secoue le Nigeria

Au moins huit femmes ont été retrouvées étranglées de la même manière dans différentes chambres d'hôtel depuis le mois de juillet.



L'indignation suscitée par ces meurtres a suscité une campagne sur les médias sociaux - autour des hashtags #ProtectPHWomen et #ProtectPhGirls - pour exiger que les autorités fassent davantage pour arrêter les criminels.



Des femmes ont défilé mercredi à Port Harcourt pour réclamer plus de protection.



L'un des manifestants l'a dit aux journalistes : "Les femmes de Port Harcourt ne se sentent plus en sécurité. Nous demandons une protection."