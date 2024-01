Une bagarre éclate en plein concert de Dadju à Liège: “Mon compagnon est défiguré”

La fête était au rendez-vous ce samedi soir au Country Hall à Liège. La boîte de nuit accueillait le chanteur Dadju pour un concert privé en présence de Djibril Cissé, ex-footballeur devenu DJ. Mais la soirée a pris une autre tournure lorsqu’une bagarre a éclaté dans le carré VIP. Ces débordements ont contraint Dadju à arrêter sa prestation pendant quelques minutes, précise Sudinfo.

Heureusement, l’incident a pu être rapidement maitrisé par les agents de sécurité présents sur place. “On est la nuit, certains sont alcoolisés. Durant le showcase de Dadju, une échauffourée a éclaté dans le parterre du Country Hall”, explique l’organisateur Tony Vermiglio à Sudinfo. “Les gars de notre service de sécurité ont évacué les quelques fauteurs de troubles qui ont été priés d’aller voir ailleurs”, ajoute-t-il. Dadju a ensuite pu reprendre son concert et a même offert trente minutes supplémentaires aux fans présents dans la boîte de nuit liégeoise.





Sur TikTok, une jeune femme explique que son compagnon a été blessé dans la bagarre. “Il a eu des coups aux côtes et aux jambes. Il est tout défiguré. (...) Mon copain a été le plus touché avec des blessures au visage. On aimerait un maximum de vidéos et de photos afin d’avoir des réponses et pour pouvoir porter plainte”, déclare-t-elle.