Une cérémonie d'hommage pour les six humanitaires français tués au Niger

Le Premier ministre, Jean Castex accompagné du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, se sont recueillis devant les cercueils des humanitaires tués au Niger.



Après ce moment, le Premier ministre français a pris la parole pour rendre hommage aux victimes françaises de l'attaque de Kouré au Niger ce vendredi :

« Devant ces six cercueils alignés, je veux avant tout exprimer la peine, la douleur, l'incompréhension, la colère de tous les Français », a ajouté le chef du gouvernement, en évoquant devant les familles des victimes « des enfants dont vous pouvez être fiers, dont la France entière peut être fière ».



Jean Castex a continué en déclarant que « La France tout entière porte le deuil de vos enfants. Oui, chacun de nos compatriotes, où qu'il se soit trouvé le dimanche 9 août, a ressenti au fond du coeur le coup terrible qui vous a été porté. Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris, soyez-en certains, que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien, et qu'elles y ont rencontré le mal »