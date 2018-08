Une femme décapite son mari et l’enterre dans leur chambre

La dame qui s’efforçait de creuser une tombe dans la chambre n’a pu creuser que 3 pieds de profondeur. En réalisant la complexité de son acte macabre, elle a décidé de fuir de la maison. Son enfant de 13 ans terrifié a décidé d’alerter les voisins, racontant ce qui s’était passé et a immédiatement appelé la police.



Luke Owoyesigyire, porte-parole de la police de la région métropolitaine de Kampala, a déclaré aux journalistes que l’incident s’était produit au cours du week-end dans le village de Lwesubo Buwambo. Il a en outre été recueilli que la fille du couple alléguait que sa mère avait toujours menacé de tuer son mari chaque fois qu’ils avaient des malentendus. “Ils se sont disputés pour une parcelle de terrain, ce qui a poussé Nassali à prendre une machette et à découper la tête de Kavuma, le tuant sur le champ”, a ajouté M. Owoyesigyire.



L’un des enfants a également donné des informations sur un ami de sexe masculin, devenu si proche de sa mère quelques jours avant que leur père ne soit assassiné. L’ami identifié comme étant Alex Kamusangi a ensuite conduit un groupe d’enquêteurs à la cachette de Nassali et tous deux ont été arrêtés.