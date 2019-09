Une fusillade au Texas fait au moins 5 morts et 21 blessés, un tireur appréhendé

Une fusillade à Odessa et à Midland, deux villes du Texas, a fait au moins cinq morts et 21 blessés, samedi après-midi. L'assaillant qui tirait à l’aveugle sur des passants depuis une camionnette a été tué par la police.



Une fusillade « à l’aveugle » a fait au moins 5 morts et 21 blessés, samedi après-midi, à Odessa et à Midland, dans l’ouest du Texas, aux États-Unis.Au moins un homme à bord d’une camionnette postale volée a ouvert le feu sur des passants aux alentours de 16 h, se déplaçant d’Odessa vers la ville voisine de Midland.



« Un individu (possiblement deux) est actuellement en train de rouler dans Odessa en tirant sur les gens au hasard. À l’heure qu’il est il y a plusieurs victimes par balles », indiquait la police de Midland sur sa page Facebook.



L’un des tireurs présumés a ensuite été appréhendé par la police dans un cinéma de la ville d'Odessa.



La ville de Midland est située à 450 km à l’est d’El Paso qui a été le théâtre d’une fusillade de masse le 3 août dernier.