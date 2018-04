Une «grande provocation» se prépare en Syrie

L'objectif des organisateurs de l'attaque des drones non identifiés à proximité de la base russe de Hmeimim serait de déclencher un important conflit armé au Moyen-Orient, a affirmé à Sputnik le colonel à la retraite et le directeur du Centre d'études sur les problèmes sociaux appliqués à la sécurité nationale, Aleksandre Zhiline.

«Si nous analysons les actions de certaines forces, qui ont une influence sur Daech*, sur la soi-disant opposition modérée, nous pouvons tirer la conclusion suivante: ils se préparent de manière ciblée pour une grande provocation. Ces initiateurs peuvent avoir pour mission d'engendrer un affrontement direct entre les troupes iraniennes et israéliennes, pour qu'une guerre d'envergure éclate au Moyen-Orient», a souligné l'expert.



D'après lui, ces forces transformeraient ensuite cette guerre en «algorithme "le monde occidental — le mode islamique"».



La défense antiaérienne de l'aérodrome russe de Hmeimim a réussi à détruire des drones inconnus qui avaient été repérés le 24 avril à proximité.