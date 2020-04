Une importante quantité de drogue saisie par la Marine nationale: la police scientifique sur place (Images)

La drogue continue de transiter et de circuler au Sénégal. La Marine nationale vient de saisir importante quantité de cocaïne qu’elle garde soigneusement dans sa base. La police scientifique et l’Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants (Ocrtis) ont été alertés. Ils ont d’ailleurs débarqué sur les lieux pour inspecter la drogue qui a été saisie sur un voilier nommé AINEZ. Regardez les images en attendant qu’on y revienne avec de plus amples détails !