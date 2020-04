Une invasion hors normes de criquets pèlerins, l’autre menace qui pèse sur l’Afrique

Onze pays d’Afrique de l’Est et centrale sont touchés par ces insectes qui ravagent tout sur leur passage. Pour vous donner une idée : un essaim d’environ 60 millions de criquets mange autant que 35 000 personnes chaque jour. Et aujourd’hui, les criquets ne sont pas 60 millions, mais des milliards. Les premiers sont arrivés, il y a plusieurs mois déjà, mais la situation est encore plus inquiétante aujourd’hui parce que les conditions climatiques favorisent leur prolifération, parce qu’ils risquent de migrer, et parce qu’ils touchent des zones où l’insécurité alimentaire est déjà chronique.