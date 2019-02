Une lutte à mort pour la Liga

Une date entourée d'un feutre rouge. Le second au classement, l'Atlético Madrid, et le troisième, le Real Madrid, s'affrontent ce samedi au Wanda Metropolitano pour un match que le Barça regardera d'un oeil attentif. La victoire 'colchonera' pourrait coûter sa place au Real Madrid pour la course au titre, et vice-versa. Et un match nul ravirait d'autant plus les Catalans...