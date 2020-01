Une nouvelle découverte dans le système immunitaire "pourrait traiter tous les cancers"

Selon les scientifiques, une partie de notre système immunitaire récemment découverte pourrait être exploitée pour traiter tous les types de cancer.



L'équipe de l'université de Cardiff a découvert une méthode pour tuer les cellules cancéreuses de la prostate, du sein, des poumons et autres lors de tests en laboratoire.



Les résultats, publiés dans Nature Immunology, n'ont pas été testés sur des patients, mais les chercheurs affirment qu'ils ont un "potentiel énorme".



Les experts ont déclaré que bien que les travaux n'en soient qu'à leurs débuts, ils étaient très prometteurs et plein d'espoir.



Qu'ont-ils découvert ?

Notre système immunitaire est la défense naturelle de notre corps contre les infections, mais il attaque également les cellules cancéreuses.



Les scientifiques cherchaient des moyens "non conventionnels" et inédits pour que le système immunitaire attaque naturellement les tumeurs.

Ce qu'ils ont trouvé, c'est une cellule T dans le sang. Il s'agit d'une cellule immunitaire qui peut scanner le corps pour évaluer s'il existe une menace à éliminer.



La différence est que celle-ci pourrait s'attaquer à un large éventail de cancers.



"Il y a ici une chance de traiter chaque patient", a déclaré à la BBC, le professeur Andrew Sewell, chercheur.



Il a ajouté : "Auparavant, personne ne croyait que cela pouvait être possible".



"Cela ouvre la perspective d'un traitement du cancer "unique", un seul type de cellule T qui pourrait être capable de détruire de nombreux types de cancers différents au sein de la population".



Comment cela fonctionne-t-il ?

Les cellules T possèdent des "récepteurs" à leur surface qui leur permettent de "voir" au niveau chimique.



L'équipe de Cardiff a découvert une cellule T et son récepteur qui pourrait trouver et tuer un large éventail de cellules cancéreuses en laboratoire, notamment les cellules cancéreuses du poumon, de la peau, du sang, du côlon, du sein, des os, de la prostate, des ovaires, des reins et du col de l'utérus.



Le plus important est qu'il n'a pas touché aux tissus normaux.

La manière exacte dont tout cela se produit est encore à l'étude.



Ce récepteur particulier des lymphocytes T interagit avec une molécule appelée MR1, qui se trouve à la surface de chaque cellule du corps humain.



On pense que le MR1 signale au système immunitaire les distorsions du métabolisme qui se produisent à l'intérieur d'une cellule cancéreuse.



"Nous sommes les premiers à décrire un lymphocyte T qui trouve la MR1 dans les cellules cancéreuses - ce qui n'a jamais été fait auparavant, c'est le premier du genre", a déclaré à la BBC Garry Dolton, chercheur associé.



Pourquoi est-ce important ?

Les thérapies contre le cancer à base de cellules T existent déjà et le développement de l'immunothérapie du cancer a été l'une des avancées les plus passionnantes dans ce domaine.



L'exemple le plus célèbre est le CAR-T - un médicament vivant fabriqué par génie génétique à partir des cellules T d'un patient pour rechercher et détruire le cancer.



Le CAR-T peut avoir des résultats spectaculaires qui font passer certains patients d'une maladie en phase terminale à une rémission complète.



Toutefois, l'approche est très spécifique et ne fonctionne que dans un nombre limité de cancers.



Et elle s'est efforcée d'obtenir des résultats dans les "cancers solides" - ceux qui forment des tumeurs plutôt que des cancers du sang tels que la leucémie.



Les chercheurs affirment que leurs récepteurs de cellules T pourrait conduire à un traitement "universel" du cancer.



Comment cela fonctionnerait-il en pratique ?

L'idée est qu'un échantillon de sang serait prélevé sur un patient cancéreux.



Leurs cellules T seraient extraites puis génétiquement modifiées afin d'être reprogrammées pour fabriquer le récepteur de détection du cancer.



Les cellules améliorées seraient cultivées en grande quantité en laboratoire, puis réinjectées dans le corps du patient. C'est le même procédé qui est utilisé pour fabriquer les thérapies CAR-T.



Toutefois, la recherche n'a été testée que sur des animaux et sur des cellules en laboratoire, et il faudrait procéder à des contrôles de sécurité supplémentaires avant de pouvoir commencer les essais sur l'Homme.



Que disent les experts ?

Lucia Mori et Gennaro De Libero, de l'Université de Bâle en Suisse, ont déclaré que la recherche avait "un grand potentiel" mais qu'il était trop tôt pour dire qu'elle fonctionnerait pour tous les cancers.



"Nous sommes très enthousiastes quant aux fonctions immunologiques de cette nouvelle population de cellules T et à l'utilisation potentielle de leurs TCR dans la thérapie des cellules tumorales", ont-ils déclaré.



Daniel Davis, professeur d'immunologie à l'université de Manchester, a déclaré : "Pour l'instant, il s'agit d'une recherche très fondamentale et non de médicaments réels pour les patients."



"Il ne fait aucun doute que c'est une découverte très passionnante, à la fois pour faire progresser nos connaissances de base sur le système immunitaire et pour la possibilité de futurs nouveaux médicaments".