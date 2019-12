Une odeur d'excrément fait évacuer le parlement en Géorgie

Une forte odeur d'excréments a interrompu jeudi une session très attendue du Parlement géorgien. Les députés d'opposition de ce pays du Caucase en pleine crise politique ont jeté une substance non identifiée dans l'hémicycle.



Le président du parlement, Archile Talakvadzé, a accusé l'opposition d'avoir mené "une attaque chimique sur la législature", ajoutant que la session plénière avait été interrompue. Des experts médico-légaux ont pris des échantillons d'air dans le bâtiment, selon des images de la télévision nationale géorgienne.

Le parlement géorgien devait voter jeudi la nomination de 14 juges de la Cour suprême.



L'opposition estime qu'il s'agit de "marionnettes" du parti au pouvoir Rêve géorgien.



La Géorgie est secouée ces dernières semaines par une profonde crise politique et des manifestations très suivies depuis le refus du Rêve géorgien de voter une réforme électorale promise auparavant.



Au pouvoir depuis 2012, le Rêve géorgien a vu sa popularité fondre, sur fond de stagnation économique et de craintes d'un recul des acquis démocratiques de cette ex-république soviétique.