Une opération antijihadiste des forces américaines fait plusieurs morts en Syrie

Des forces spéciales américaines ont été héliportées, jeudi 3 février, avant l'aube dans une région du nord-ouest de la Syrie afin de capturer des jihadistes recherchés, une rare opération du genre qui a fait treize morts dont des femmes et des enfants selon une ONG.



"La mission a été un succès" et il n'y a pas eu victimes parmi les forces américaines, a affirmé le Pentagone à propos de l'opération menée contre un bâtiment à Atmé dans la province d'Idleb. Il n'a pas fourni d'autres précisions.



Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort en octobre 2019 d'Abou Bakr al-Baghdadi, chef du groupe jihadiste Etat islamique (EI), tué dans un raid dans la région d'Idleb, qui échappe au contrôle du pouvoir syrien, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.



"Au moins treize personnes, dont quatre enfants et trois femmes, ont été tuées dans l'opération", d'après l'ONG.