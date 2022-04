Une réunion entre hauts représentants américains et cubains sur les questions migratoires

C’est la première fois depuis que Joe Biden est président que les responsables américains et cubains se rencontrent à ce niveau. Si le département d’État indique que les haut-fonctionnaires des deux pays sont en contact régulier, cette fois c’est le vice-ministre des Affaires étrangères qui mène la délégation cubaine.



Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure espère avec cette rencontre la réactivation des accords de migration entre les deux pays. Ces accords prévoient l’octroi de 20 000 visas par an à des Cubains mais leur délivrance n’a repris que depuis mars et la réouverture du consulat américain à La Havane, après plusieurs mois de fermeture.



Hausse de l'immigration cubaine

Selon les autorités américaines, entre octobre 2021 et mars 2022, plus de 78 000 Cubains sont entrés illégalement aux États-Unis par la frontière mexicaine. C’est le double du nombre de Cubain ayant quitté l’île lors de la dernière vague d’émigration massive en 1994.



Cette réunion intervient au moment où Cuba connait sa pire crise économique depuis 30 ans. Depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden, malgré ses promesses de campagne, a maintenu en place les sanctions imposées par Donald Trump.