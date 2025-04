Une rivalité ravivée dans le football africain : Sénégal vs Cameroun

Une histoire de Lions… qui ne veulent rien lâcher

Des chocs à la CAN qui restent dans les mémoires

Le match de 2024, un vrai tournant

Tous les voyants au vert pour la CAN 2025

Une rivalité qui dépasse les frontières

Et si 2025 offrait le grand final ?

Le Sénégal et le Cameroun s'apprêtent à remettre ça ! À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, tous les regards se tournent vers ces deux géants du football africain.Leur dernier duel en janvier 2024, lors de la CAN en Côte d’Ivoire, a mis le feu aux poudres : un match électrique, une ambiance bouillante, et surtout une victoire symbolique pour les Lions de la Teranga.Depuis 1963, les Lions de la Teranga et les Lions Indomptables se rendent coup pour coup. En chiffres, ça donne :● 17 rencontres officielles ;● 7 victoires pour le Cameroun ;● 4 pour le Sénégal ;● 6 matchs nuls.Le tout premier face-à-face à Dakar lors des Jeux de l’Amitié a tourné en faveur du Sénégal. Mais très vite, le Cameroun a répondu, notamment avec une victoire 3-2 en 1969. Et depuis, c’est une longue série de bras de fer, parfois épiques, toujours palpitants.Ce duel prend une tout autre dimension quand il s’invite à la CAN. Quelques matchs clés à retenir :le Sénégal frappe fort avec un 2-0.le Cameroun réplique, 1-0 en quart.finale irrespirable, 0-0 puis victoire des Lions Indomptables aux tirs au but.rebelote aux tirs au but, encore pour le Cameroun.Mais le match de janvier 2024 a tout changé. À Yamoussoukro, le Sénégal a sorti un gros match pour s’imposer 3-1. Treize ans sans victoire face au Cameroun, c’est fini ! Ce jour-là, on a vu un Sénégal conquérant, emmené par une jeunesse décomplexée Ce n’était pas juste une victoire, c’était un message : le Sénégal est là, et il ne plaisante pas. Avec ce succès, les Lions de la Teranga ont terminé premiers de leur groupe, pendant que le Cameroun s’est qualifié dans la douleur. Et ce n’est pas passé inaperçu, notamment du côté des amateurs de paris sportifs.D’ailleurs, le site parifoot cameroun a vu une hausse notable d’activité autour de cette affiche. Les cotes ont bougé, les analyses ont fusé, et les fans étaient au rendez-vous pour miser sur leur favori. Une preuve de plus que ce choc dépasse le cadre du terrain.Direction le Maroc, en été 2025. La prochaine CAN s’annonce complètement folle. Même si le tirage au sort a évité un affrontement direct en phase de groupes, personne n’exclut un croisement en demi-finale… ou en finale !Les deux équipes ont des effectifs XXL :● Côté Sénégal : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Iliman Ndiaye… Que du lourd !● Côté Cameroun : André Onana, Karl Toko-Ekambi, Vincent Aboubakar… ça sent le spectacle.Aliou Cissé semble avoir trouvé l’équilibre parfait pour le Sénégal. En face, Rigobert Song n’a pas dit son dernier mot et prépare, lui aussi, un groupe solide, prêt à tout rafler.Ce qui rend cette opposition encore plus savoureuse, c’est qu’elle vit aussi en dehors du terrain. Sur les réseaux, dans les rues, dans les cafés… les débats sont enflammés. Tout le monde a un avis, une anecdote, un souvenir. Et les supporters ne ménagent pas leurs émotions.● Sur X (ex-Twitter) : hashtags en feu à chaque match ;● Dans les stades : les chants, les drapeaux, l’ambiance… unique ;● Sur YouTube : les réactions d’après-match font des millions de vues.On parle ici d’une rivalité culturelle, sportive et émotionnelle. Ce n’est pas juste une question de foot. C’est une fierté nationale à chaque ballon touché.Imagine un peu : une finale Sénégal – Cameroun au Maroc. Le rêve pour certains, le cauchemar pour d’autres… mais surtout un feu d’artifice garanti. Les deux équipes en ont les moyens. Et les supporters n’attendent que ça !Une chose est sûre : quand ces deux-là se croisent, ce n’est pas toujours très amical. Et c’est ce qui démarque un vrai classique.