Une source de la Magistrature révèle que c'est Ousmane Sonko qui a sollicité une audience avec le Doyen des juges

Le leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a déclaré, jeudi en début de soirée, qu’il a été convoqué par le Doyen des juges Samba Sall, pour être entendu dans l’affaire des 94 milliards F Cfa qui l’oppose à l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo. « Du Sonko pur », se désole une source du journal « Les Echos », membre de la magistrature, qui révèle les raisons de cette audition.



En réalité, confie-t-il à nos confrères, « Ce qui s’est passé, c’est que c’est Ousmane Sonko, par l’intermédiaire d’un de ses avocats, qui a pris l’initiative d’aller voir le Doyen des juges Samba Sall pour qu’il ouvre le dossier. Ce que la loi lui concède ».



La source d’ajouter : « Le Doyen a naturellement accepté de le voir. Après discussion, le Doyen a dressé un procès-verbal. Voilà ce qui s’est passé ».



Avant de se questionner : « Quelle urgence avait le Doyen des juges pour le convoquer ? Pourquoi le Doyen aurait décidé d’ouvrir son dossier et pas celui du Congrès de la renaissance démocratique dont la plainte est intervenue des mois avant celle d’Ousmane Sonko ? Cela n’a pas de sens », peste-t-il.



Et de lancer ceci : « Il faut que les gens réfléchissent un peu. Ousmane Sonko fait de la communication. Il part d’une vérité pour faire de l’extrapolation et, malheureusement, les gens tombent dans son jeu (…) », se désole-t-il.



A préciser que Ousmane Sonko n'a jamais dit qu'il a été convoqué par le Doyen des juges dans son discours.