Une tentative d'assassinat du président déjouée à Madagascar, deux Français interpellés

Depuis quelques semaines, la situation politique se tend dangereusement à Madagascar. Les autorités ont annoncé qu'une tentative d'assassinat sur le président Andry Rajoelina, élu en 2019, a été avortée.«Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État», a déclaré mercredi soir à la presse la procureure générale Berthine Razafiarivony.Un Français et un Franco-Malgache figurent parmi les personnes arrêtées. Selon les informations de Radio France Internationale, Philippe François et Paul Rafanoharana sont tous les deux Saint-Cyriens et anciens officiers à la retraite. Toujours, selon RFI, le nom du second avait circulé comme potentiel futur premier ministre en cas de remaniement.«Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État», a précisé la procureure à l'AFP.avec Le Figaro