Une trêve annoncée à Marioupol, crainte d'une offensive russe dans le Donbass

Rencontre possible des chefs de diplomatie russe et ukrainien "d'ici une ou deux semaines"

Les ministres des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kuleba, pourraient se rencontrer "d'ici une ou deux semaines" a assuré jeudi leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu.



"Il pourrait y avoir une réunion à plus haut niveau, au moins entre les ministres d'ici une ou deux semaines", a-t-il déclaré dans un entretien télévisé, ajoutant qu'il était "impossible d'avancer une date" et sans précision de lieu.





Kiev envoie 45 bus pour évacuer des civils à Marioupol

Kiev s'apprête à envoyer jeudi 45 bus pour évacuer des civils depuis Marioupol, ville assiégée du sud-est de l'Ukraine où Moscou a annoncé une trêve, a annoncé Iryna Verechtchouk, vice-Première ministre ukrainienne.



"Cette nuit, nous avons été informés par le Comité international de la Croix Rouge que la Russie était prête à ouvrir l'accès aux convois humanitaires depuis Marioupol", en direction de la ville de Zaporojie, via Berdiansk, a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Telegram. "Sur le couloir de Marioupol, nous envoyons 45 bus", a-t-elle ajouté.







Les conseillers de Poutine craignent de lui dire la vérité, selon le renseignement britannique

Les conseillers du président russe Vladimir Poutine "ont peur de lui dire la vérité" sur sa stratégie de guerre "défaillante" en Ukraine, a affirmé jeudi le directeur des renseignements britanniques (GHQ), Jeremy Fleming, dans un discours à l'Université nationale australienne de Canberra.





"Nous avons vu des soldats russes – à court d'armes et le moral en berne – refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion", a énuméré Jeremy Fleming. Ces remarques font écho à celles des renseignements américains publiés par la Maison Blanche la veille, indiquant que Vladimir Poutine était "mal informé" par ses conseillers sur l'évolution de l'opération russe.



Un cessez-le-feu à Marioupol

Un "régime de silence", soit un cessez-le-feu local, débute dès 10 h 00 (9 h 00 à Paris) dans le port assiégé ukrainien de Marioupol. Cette mesure doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporojie.



"Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe de représentants du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)", a précisé le ministère russe de la Défense.



Une nouvelle offensive russe attendue dans l'est de l'Ukraine

Les forces ukrainiennes se préparent à une nouvelle offensive russe dans l'est de l'Ukraine, alors que Moscou y renforce ses troupes après avoir subi des revers près de Kiev, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui reste sur ses gardes.



Lors d'une allocution vidéo, le président ukrainien a déclaré que le départ des forces russes des alentours de Kiev et Tchernihiv n'était pas la conséquence d'un retrait mais plutôt "du travail de nos défenseurs". Il a ajouté que l'Ukraine voyait "un renforcement des forces russes en vue de nouvelles frappes sur le Donbass et nous nous y préparons".