Union européenne : les 27 se rencontrent pour négocier un plan de relance

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) se réunissent vendredi 17 juillet en sommet à Bruxelles pour discuter de la relance de l'économie sur le vieux continent frappé par la pandémie de Covid-19, qui continue sa progression avec un nouveau record de contaminations aux États-Unis et désormais un million de personnes infectées en Inde, et deux au Brésil.



Le virus a sérieusement touché l'économie mondiale et celle de l'UE n'a pas été épargnée avec des dizaines de milliers d'emplois en danger. Sur la table des négociations : un plan de relance de 750 milliards d'euros, composé de 250 milliards de prêts, et surtout de subventions à hauteur de 500 milliards, qui n'auront pas à être remboursées par les États bénéficiaires.



C'est la première fois que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE se retrouvent tous à Bruxelles depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus en Europe et les mesures de confinement qui ont suivi, les obligeant à se parler à distance par visioconférence.