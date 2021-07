United va signer deux gros renforts en défense, le Barça passe un cap avec ses indésirables

Varane et Trippier dans le panier



En Angleterre, c'est le mercato qui fait parler, en particulier pour Manchester United. Selon The Sun, United est tout proche de boucler deux transferts en défense. D'abord celui de Raphaël Varane en faisant une offre à 50 M£, soit plus de 58 M€. Le Français s'engagerait ensuite pour 5 ans avec le club anglais. Et l'autre, n'est autre que Kieran Trippier, le défenseur de l'Atlético de Madrid. Là aussi, on est tout proche d'un accord selon The Sun, qui évoque cette fois un montant de 18 M£, soit 21 M€.





Un sommet pour Dembélé



Du côté de l'Espagne, le Barça œuvre toujours pour se débarrasser de ses indésirables. D'après Sport, ils sont «condamnés». Il y a d'abord le cas de Pjanic qui aurait reçu un ultimatum de la part du club catalan. Le milieu de terrain doit maintenant se trouver une porte de sortie au plus vite. Griezmann aussi est invité à partir, et d'ailleurs le Barça préférerait João Félix plutôt que Saúl Ñíguez en échange du Français, dans le cadre de l'opération avec l'Atlético. Coutinho lui aussi est poussé à prendre la porte par son club, en revanche pour Dembélé la situation est différente. Le Barça voudrait compter sur lui, mais sa nouvelle blessure a chamboulé les plans des Blaugranas. Ces derniers souhaitent aujourd'hui le prolonger pour éviter à tout prix qu'il puisse partir l'été prochain. Ousmane Dembélé fait aussi la couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien catalan évoque un «sommet» pour le Français. Une réunion est prévue entre le club et les agents du joueur pour déterminer quel sera son futur. Comme on le dit tout à l'heure, la volonté du Barça est de miser sur lui. Reste à savoir quelle sera la proposition du club de Joan Laporta.



Alaba déjà taulier ?



Toujours du côté de l'Espagne, David Alaba fait la Une de Marca. Car son coach Carlo Ancelotti a adressé de sacrés louanges au défenseur autrichien. «Il va être un joueur important», a affirmé le coach italien qui a aussi insisté sur la grande polyvalence d'Alaba, qui peut à la fois jouer dans l'axe de la défense ou sur le côté gauche. D'autant qu'il peut aussi très bien jouer au milieu de terrain comme il peut le faire en sélection.