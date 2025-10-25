Université Gaston Berger : la COM-SOC exige la transparence sur le budget du CROUS

La Commission Sociale des Étudiants (COM-SOC) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a réagi au communiqué publié le 24 octobre 2025 par la Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales (CROUS). Dans sa déclaration signée par son secrétaire général, Fodé Moussa Diatta, la structure étudiante « prend acte » du document, mais tient à « apporter des clarifications » et à réaffirmer son rôle de veille citoyenne sur la gestion des ressources publiques destinées aux étudiants.





« La COM-SOC rejette avec fermeté toute tentative d’assimiler ses interpellations à une quelconque immixtion dans la gestion administrative du CROUS », précise le document. La commission rappelle qu’elle « ne réclame ni fonctions de gestion, ni privilèges administratifs », mais qu’elle continuera d’exercer « son droit légitime de veille citoyenne et sociale sur les ressources publiques destinées au bien-être des étudiants ».





Pour les représentants étudiants, « interpeller sur la transparence dans l’utilisation des budgets sociaux n’est pas une ingérence, mais un devoir moral et institutionnel ». Selon eux, « toute autorité soucieuse de bonne gouvernance devrait saluer une telle vigilance plutôt que de la considérer comme une menace ».





La COM-SOC maintient que « le budget 2025 du CROUS doit être intégralement justifié devant la communauté universitaire », soulignant que les montants évoqués dans son communiqué du 23 octobre « proviennent de sources internes au CROUS » et concernent « des lignes budgétaires dont l’exécution reste opaque ou non constatée sur le terrain ».





La structure demande officiellement à la direction du CROUS de « mettre à disposition l’état d’exécution détaillé du budget 2025 arrêté au mois de septembre », d’« organiser une réunion de clarification » avec le Rectorat et d’« autoriser un audit administratif et financier indépendant ».





Face à ce qu’elle qualifie d’« accusations infondées » et de « tentative de disqualification du mouvement », la COM-SOC annonce qu’elle « maintient la suspension de toutes les activités sociales et culturelles sous sa coordination » et « se réserve le droit d’engager toutes formes légitimes de moyens d’action syndicale » à l’issue du délai de réponse accordé au CROUS.





Enfin, la commission invite le Recteur de l’Université Gaston Berger, en sa qualité de président du Conseil d’administration du CROUS, à « jouer pleinement son rôle d’arbitre et de garant de la bonne gouvernance universitaire afin d’éviter une détérioration du climat social sur le campus ».





« Nous demeurons ouverts à tout dialogue sincère, documenté et constructif, mais nous refusons le silence et la dissimulation », conclut la COM-SOC, avant de rappeler que « le combat pour la transparence n’est pas une rébellion, mais une exigence morale et républicaine ».

