Propos de Sonko sur le drame à l'UCAD : "Diomaye doit prendre des mesures conséquences" (Cheikhouna Keita)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reconnu, ce mardi 24 février, avoir ordonné l'intervention des forces de l'ordre au sein du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, au cours d'une séance de Questions d'actualité au parlement. Alors que l'étudiant Abdoulaye Ba est décédé suite à cet ordre, l'ancien commissaire de police, Chekhouna Keita, a demandé, ce mercredi, au Président Diomaye Faye de prendre ses responsabilités.



«Dans cette situation, je crois que pour aller au-delà, c'est au président de la République de prendre les mesures conséquentes qui peuvent suivre cette situation-là. Quand un fonctionnaire, quand un responsable commet des impairs dans une situation, c'est celui qui est au-dessus de lui, qui doit réagir, si lui-même n'assume pas toutes les conséquences », a déclaré Chekhouna Keita, sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du bulletin de 12 heures.



Selon lui, la déclaration d'Ousmane Sonko signifie «que les ordres qu’il a donnés ont été mal exécutés» par les forces de l'ordre. Il a également ajouté qu’il ne peut pas comprendre qu’un ordre soit donné et que la chaine de transmission ne soit pas expliquée. «Comment, dans une chaîne de commandement, il faut donner des ordres sans nous décrire étape après étape, comment tout cela s'est passé», s'est-il plaint, ajoutant que «si demain Ousmane Sonko refuse de le révéler, cela peut l’amener à démissionner».



Dans sa déclaration face aux députés, même si Ousmane Sonko a justifié la nécessité de l'intervention policière, il a néanmoins condamné les bavures policières et annoncé la création d'un commissariat au sein du campus social, afin de prévenir d'éventuels troubles.

