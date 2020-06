Urgence panafricaniste Sénégal exprime son soutien à Abdou Karim Guèye

L’ONG Urgence panafricaniste section Sénégal a exprimé son soutien au jeune activiste Abdou Karim Guèye, dont l’état de santé s’est « dégradé en prison », où il séjourne depuis des semaines pour avoir demandé à l’Etat d’ouvrir les mosquées dans des propos jugés maladroits.



« La justice populaire pour un peuple contre une justice inéquitable. Nous nous devons en dehors des extrapolations légalistes convoquer l'humanisme lorsqu'un verdict impopulaire tombe sur un citoyen modèle. Abdou Karim Gueye n’a fait que crier tout haut ce que le peuple pensait tout bas. Pour preuve, le gouvernement a fini par céder à la volonté populaire par un assouplissement des mesures. Aujourd'hui encore notre pays est victime de sa justice. Victime d'une justice sélective, une justice qui condamne les faibles et applaudit les délinquants politiques », rappelle l’ONG dans une note.



Il ajoute : « Rappelons-nous du rapport de l'Ofnac qui y a épinglé l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et ancien DG du coud qui sur une rubrique d'une cérémonie a postériorité une décision par rapport à l’évènement à auteur de 89 millions(pour ne citer que cela). Des 29 milliards du Prodac. Récemment de la liberté provisoire du délinquant traficant de faux billets Seydina Alioune Fall alias Boughazelli. La liste est loin d'être exhaustive. Ce sont des complaisances qui favorisent l'extension et la gravité de l'injustice ».



Pourquoi un verdict fort est appliqué lorsqu'il s'agit d'un citoyen lambda et une légèreté pour les politiciens?, s’interrogent les membres de l’ONG. N'avions-nous pas saisi le procureur depuis janvier sur les faits jugés délictuels qui jusqu'à présent peine à nous répondre. Une adversité face à ce système peut-elle pousser à une condamnation injuste qui est mortel pour la justice ?, se demandent-ils.



Selon eux , l'injustice dans une démocratie est prémonitoire d'une subversion impromptue tendant à rompre tous les équilibres. « Le camarade Abdou Karim Gueye est dans a un état de santé fragile. Pour qui connaît Abdou Karim Gueye qui force le respect de par son engagement, ses principes, son amour pour le pays et l'Afrique, devrait savoir que sa place n'est pas à Rebeuss. Nous demandons sa libération sans condition pour qu'il puisse se soigner et reprendre des forces. Il urge pour Dame justice de redorer son blason terni par cette sélection sélective favorisant le camp au pouvoir. Ce sont les hommes qui font les lois pas l'inverse », concluent-ils.