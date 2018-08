Urgent: ​La Cour constitutionnelle déclare IBK président du Mali

La cour constitutionnelle "déclare élu" Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) président du Mali. La juridiction valide ainsi les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle.



"Je proclame élu" Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré la présidente de la cour constitutionnelle, Manassa Danioko.



Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu, selon les résultats provisoires officiels, 67,17% des suffrages exprimés, contre 32,83% des voix pour son adversaire.



Un résultat contesté par Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, qui a organisé une marche de protestation samedi dernier.



Selon la haute juridiction, qui a rejeté tous les recours qui lui avaient été soumis, M. Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août, pour 32,84% à l'opposant Soumaïla Cissé.



Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta entamera donc son second mandat de cinq ans le 4 septembre précise la Cour constitutionnelle du Mali.



Il s'agit d'une décision est sans appel.