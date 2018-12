Urgent-Conseil Constitutionnel: Bataille entre Pro Khalifa et Pro Karim

Les Pro Khalifa Sall et Pro Karim Wade se sont donnés un spectacle ce lundi au Conseil constitutionnel où doit avoir lieu le dépôt des dossiers de candidature de leurs candidats à la présidentielle sénégalaise du 24 février, à cause d'un simple positionnement des pancartes. Cette bataille s'est déroulée sous les yeux des centaines de Gendarmes déployés sur place sans qu'ils n'interviennent. Pour l'heure, Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix et Thioye Ba sont toujours à l'intérieur, étant donné que Idrissa Diallo est sorti sous l'escorte d'un gendarme sans donner de raisons.