Urgent: Fin de la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée

Les dirigeants de l'Éthiopie et de l'Érythrée ont signé une déclaration annonçant que "l'état de guerre a pris fin", a tweeté le ministre de l'Information de l'Érythrée.



Cette annonce met fin à la guerre frontalière de 1998-1999 entre les deux pays.



Il y a eu des tensions entre les voisins depuis.

C'est au cours d'une rencontre entre les deux dirigeants des deux pays dans la capitale de l'Erythrée, Asmara, que l'annonce a été faite.



Le président érythréen, Isaias Afewerki, a accueilli le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Asmara dimanche.



Lundi, les dirigeants ont convenu "qu'une nouvelle ère de paix et d'amitié a été inaugurée", a déclaré sur Twitter le ministre de l'Information de l'Erythrée, Yemane Gebre Meskel.



Le conflit entre les deux pays avait déclenché la plus meurtrière des guerres frontalières de l'Afrique, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été tuées.



Depuis lors, l'Éthiopie et l'Érythrée étaient sur le pied de guerre et ont eu très peu de relations diplomatiques ou commerciales.