Urgent : l’Assemblée nationale adopte la suppression du HCCT et du CESE

L’Assemblée nationale a adopté ce samedi la loi portant sur la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et du Conseil économique social et environnemental (CESE).



La majorité parlementaire de la coalition Pastef les Patriotes a voté massivement pour la suppression de ces deux institutions. 134 voix ont voté pour, contre 8 voix et 2 abstenus.