Usain Bolt sur le point de signer dans le championnat australien

Le Jamaïcain Usain Bolt, jeune retraité de l'athlétisme, est sur le point de s'engager avec le club de australien des Central Coast Mariners, pour accomplir son rêve de devenir footballeur professionnel. Âgé de 31 ans, le recordman du monde des 100 mètres et 200 mètres s'est entraîné en juin avec le club norvégien Stromsgodset et en mars avec la formation allemande du Borussia Dortmund.



D'après les conditions préalables conclues avec le club australien, Bolt va participer à un essai de six semaines à partir du mois d'août avec les Mariners, basés à Gosford, à environ 75 kilomètres au nord de Sydney, a précisé le patron du club, Shaun Mielekamp. Cet essai pourrait être suivi d'un contrat avec le club pour une saison, note t-on dans AFP. Des pourparlers sont en cours depuis quatre ou cinq mois et il y a encore «du travail à faire. Si tout va bien, qui sait, il va peut-être jouer en Ligue A cette saison», a-t-il ajouté.



AFP