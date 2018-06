Usurpation de foncions à Guédiawaye : Quatre faux gendarmes et leur «alliée» alpagués

Guédiawaye a été le théâtre d’une opération commando des malfaiteurs qui ont encore usé d’ingéniosité pour parvenir à leur fin. En effet, des bandits ont élu domicile dans ce quartier pour délester les honnêtes citoyens de leurs dus, et ce, en se faisant passer pour des gendarmes de la Section de recherches de Colobane.Après avoir soigneusement choisi leur cible, ils ont mis leur plan en exécution, avec l’apport de leur «associée», Mia, amie de leur victime. Henriette de son vrai nom, Mia s’est rendue à l’anniversaire d’une de ses copines, à la Cité Douane où s’étaient réunies d’autres amis. Et c’est en pleine fête qu’elle a envoyé un texto à un garçon de la bande lui donnant le coup d’envoi de l’opération.Au nombre de quatre (4), la bande a débarqué au lieu indiqué avant de se présenter comme étant des gendarmes, puisqu’un des membres était auxiliaire, puis ont exhorté toute l’assistance à se départir de leurs biens.Mais, coup de malchance pour eux, un témoin qui a assisté de loin à la scène a couru avertir les limiers de Guédiawaye qui ont débarqué dare-dare sur place, et procédé à l’arrestation des délinquants. Ces derniers ont été déférés au parquet après la durée légale de leur détention, informe Les Echos.