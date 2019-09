VIDEO : le premier but de Rodrygo avec le Real



Pour sa première apparition sous le maillot du Real Madrid, l'ailier merengue Rodrygo (18 ans, 1 apparition et 1 but en Liga cette saison) n'aura attendu qu'une minute pour faire trembler les filets, lors du succès contre Osasuna (2-0) mercredi, dans le cadre de la 6e journée de Liga. Entré en jeu à la 71e minute, le Brésilien a donc rapidement ouvert son compteur avec la Maison Blanche, en s'offrant un joli enchaînement et un but séduisant. Des débuts pour le moins encourageants pour l'ancien de Santos !