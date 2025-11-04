VIH, tuberculose et paludisme : le Sénégal renforce la transparence et la performance dans la gestion des financements internationaux

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a procédé, ce mardi 4 novembre 2025, à l’ouverture officielle de la Réunion de haut niveau sur l’alignement des financements du Fonds mondial aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques. La rencontre, qui se tient à Dakar du 4 au 7 novembre, réunit des représentants de gouvernements, d’institutions financières et de partenaires techniques venus échanger sur les meilleures pratiques pour un financement pérenne de la santé en Afrique francophone.





Placée sous le thème « Exploiter les leviers de la gestion des finances publiques pour un financement pérenne de la santé en Afrique francophone », cette réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de transparence et d’efficacité dans la gestion des ressources destinées au secteur de la santé. « Depuis 2004, le partenariat entre le Sénégal et le Fonds mondial s’est construit sur la confiance, la transparence et la performance », a déclaré le ministre Ibrahima Sy, rappelant l’importance stratégique de cette coopération pour le système sanitaire national.





Depuis le début de ce partenariat, le Sénégal a bénéficié d’un appui financier de 327,7 milliards de francs CFA, soit plus de 574 millions de dollars américains, sous forme de subventions. Ces financements ont soutenu la lutte contre trois grandes pandémies — le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme — tout en contribuant au renforcement global du système de santé. Pour le cycle 2024-2026, un nouvel accord de financement de 81 millions d’euros a été signé, dont plus de 40,1 millions déjà décaissés, selon le ministre.





« Ces ressources sont déterminantes pour renforcer nos capacités et améliorer l’accès équitable aux soins de santé sur l’ensemble du territoire », a souligné Dr Sy. Grâce à ces appuis, des résultats concrets ont été enregistrés. Plus de 36 000 personnes vivant avec le VIH bénéficient aujourd’hui d’un traitement antirétroviral, 100 % des patients tuberculeux séropositifs sont sous ARV et plus de 94 % des femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement préventif pendant leur grossesse.





Dans la lutte contre la tuberculose, plus de 17 000 patients ont été diagnostiqués et traités, tandis que, dans la lutte contre le paludisme, 11,2 millions de moustiquaires imprégnées ont été distribuées en 2025. En outre, 95 % des cas suspects ont bénéficié d’un test parasitologique. Ces performances traduisent, selon le ministre, « l’efficacité du modèle de collaboration entre le Sénégal et le Fonds mondial », qui associe rigueur de gestion et alignement des financements sur les priorités nationales.





Le Sénégal poursuit également le renforcement de ses infrastructures sanitaires. Le ministre a annoncé l’installation en cours de sept centrales d’oxygène et de six incinérateurs modernes, destinés à améliorer la prise en charge hospitalière et la gestion des déchets biomédicaux. Ces investissements s’inscrivent dans une vision plus large de réforme du système de santé, impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye, en faveur d’un secteur plus résilient, équitable et transparent.





La rencontre de Dakar vise enfin à harmoniser les interventions des bailleurs de fonds avec les mécanismes nationaux de gestion budgétaire, afin de renforcer la redevabilité et la performance. Pour Dr Sy, « la transparence, la redevabilité et la performance sont désormais au cœur de l’action publique ». Ce positionnement, a-t-il ajouté, doit permettre d’assurer la pérennité des financements et d’optimiser l’impact des programmes de santé publique.





En organisant cette réunion de haut niveau, le Sénégal confirme son rôle de leader régional dans la gouvernance sanitaire. Le pays veut démontrer qu’une gestion rigoureuse et coordonnée des ressources financières est un levier essentiel pour atteindre les objectifs de santé universelle et bâtir un système plus efficace au service des populations.