Vaccin contre la Covid :"Il n'y aura peut-être jamais de solution magique", selon le patron de l'OMS

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que s'il existe un espoir de trouver un vaccin contre le Covid-19, il se pourrait qu'on n'en trouve jamais.



Tedros Adhanom Ghebreyesus soutient au cours d'une conférence de presse qu'il n'y a "pas de solution miracle pour le moment contre la Covid-19 et qu'il pourrait ne jamais y en avoir".



M. Tedros invite les habitants de chaque pays du monde à se conformer à des mesures telles que la distanciation sociale, le lavage des mains et le port de masques, en disant "Faites tout cela pour votre sécurité", conseille-t-il.



Dans le monde, plus de 18 millions d'infections à Covid-19 ont été enregistrées. Le nombre de décès s'élève à 689 000, les deux chiffres étant donnés par l'université américaine Johns Hopkins.



S'exprimant depuis son siège à Genève, le chef de l'OMS a déclaré que les travaux sur l'immunisation progressaient. "Un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase 3 des essais cliniques, et nous espérons tous disposer d'un certain nombre de vaccins efficaces qui peuvent aider à prévenir l'infection.



"Toutefois, il n'y a pas de solution miracle pour le moment, et il pourrait ne jamais y en avoir", a averti M. Tedros. "Pour l'instant, l'arrêt des épidémies se résume aux principes de base de la santé publique et du contrôle des maladies : tester, isoler et traiter les patients, et rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts".



"Continuez à allaiter"



M. Tedros demande aux mères ayant une infection à coronavirus suspectée ou confirmée devraient être encouragées à poursuivre l'allaitement. Les avantages, a-t-il dit, l'emportent "largement" sur les risques d'infection.



En attendant, la première étape d'une enquête de l'OMS sur la source possible de l'épidémie en Chine est maintenant terminée, a-t-il dit. Les experts en maladies infectieuses pensent que le virus est d'abord passé des animaux aux humains et l'attention s'est concentrée sur un marché d'espèce animale vivante dans la ville chinoise de Wuhan, où la pandémie de Covid-19 a commencé.



Une équipe avancée chargée de sonder la source a achevé sa mission et sera suivie par un groupe international plus important dirigé par l'OMS, comprenant des experts chinois. On ne sait pas encore quand elle commencera.