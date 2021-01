Vaccination contre la covid19: Macky Sall instruit Diouf Sarr à engager des activités de sensibilisation

En conseil des ministres mercredi par visioconférence, le président de la République Macky Sall a instruit le ministre de la Santé Abdoulaye à engager, sans délai, des activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la covid19, des populations cibles-prioritaires.



« Le Président de la République demande, enfin, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’engager sans délai, les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19, des populations cibles-prioritaires », lit-on dans le document.



Le chef de l’Etat a informé que « les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination ».



A ce sujet, le président Sall a demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de « poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination et l’intégrer dans la stratégie de vaccination anti Covid-19 ».