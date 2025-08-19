Vaccination : le Sénégal relance son programme élargi avec l’appui de l’État et des partenaires

Le Sénégal a lancé à Dakar un Forum national sur le repositionnement du Programme élargi de vaccination (PEV), en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, et du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine. L’objectif est de renforcer la prévention et de replacer la vaccination au cœur des soins de santé primaires.Les partenaires techniques et financiers, dont l’OMS, l’UNICEF et Gavi, ont réaffirmé leur appui. « Le Sénégal demeure un exemple en matière de leadership en santé publique », a rappelé le Dr Madi Bâ, tout en appelant à surmonter la stagnation des taux de couverture, les disparités géographiques et l’hésitation vaccinale.Pour le ministre Ibrahima Sy, la vaccination doit s’intégrer dans la stratégie nationale de développement 2025-2029, qui met l’accent sur le capital humain et l’équité sociale. « La vaccination demeure une composante essentielle du soin de santé primaire », a-t-il souligné.Le Général Jean Baptiste Tine a, de son côté, insisté sur la responsabilité des gouverneurs et préfets. « La santé publique est un élément essentiel de l’ordre public dont vous êtes les garants au niveau régional. » Les travaux doivent déboucher sur une feuille de route nationale et régionale, avec pour objectif d’atteindre 90 % d’enfants vaccinés par région.