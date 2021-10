Vague de démissions au sein de la mouvance présidentielle à Ziguinchor

Une vague de démission a été notée ce week-end dans les rangs de la mouvance présidentielle à Ziguinchor. Des militantes et militants de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle) ont officialisé leur départ avant de tous migrer dans le parti Pastef de Ousmane Sonko, informe L’Observateur.



Ces derniers ont fait face à la presse dans les locaux du Centre culturel régional de Ziguinchor. C'était en présence du nouveau coordonnateur communal de Pastef/Les Patriotes de Ziguinchor, l'ancien député Abdou Sané. Parmi ces démissionnaires, il y a trois conseillers municipaux. Il s'agit de Mme Louisia Boissy, Mme Maïmouna Diédhiou et de Mme Rita Bampoky.



Il y a également des responsables politiques de l’Apr de Ziguinchor. Il s'agit de Alain Bassène, Samba Kanté, Idrissa Dieng et Mamadou Lamine Sidibé dit «Saule», président de la Fédération régionale de basket-ball de Ziguinchor.