Valladolid refuse des kits de dépistage de la Ligue espagnole

La Ligue espagnole attribue aux clubs professionnels des kits de dépistage pour révéler des cas de coronavirus. Ainsi, Alavés a testé 15 personnes positives au sein du club alors 35% des effectifs du FC Valence sont également touchés par le virus. Mais le Real Valladolid ne fait pas comme tout le monde. Le club présidé par Ronaldo Luis Nazário de Lima et dans lequel évolue Hatem Ben Arfa a refusé de recevoir ces kits de dépistage.



La raison ? Le club veut les laisser à des personnes qui en ont vraiment besoin. C’est ce qu’a expliqué le porte-parole du club, David Espinar, dans un communiqué. « Aucun joueur n’a présenté de symptômes et nous pensons que des gens beaucoup moins aisés que nous en ont besoin beaucoup plus que nous. Ce sont ces personnes qui devraient avoir la priorité », écrit-il. Avec près de 14 000 cas et plus de 550 décès, l’Espagne est le deuxième pays d’Europe le plus touché par le Covid-19, après l’Italie.



Foot Mercato