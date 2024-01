Variant Covid JN.1 : des centaines d'Israéliens infectés (ministère)

Le nouveau variant du coronavirus JN1 a déjà infecté au moins 200 Israéliens, selon le ministère israélien de la Santé. Détectée pour la première fois en septembre 2023 aux Etats-Unis, il s'agit d'un sous-lignage de BA.2.86 (surnommé le variant Pirola), lui-même sous-variant d'Omicron. En France, le variant JN.1 représente désormais 52% des infections Covid, selon des données publiées fin décembre.





En Israël, des données récentes provenant d'un échantillon de plus de 27 000 personnes, début décembre dernier, ont révélé que la perte de l'odorat ou du goût n'est plus le symptôme le plus courant et n'a été signalée que par environ 3 % des interrogés.







La toux reste un phénomène courant et est retrouvée chez environ 23 %. L'écoulement nasal était le signalement le plus fréquent et se retrouve chez 31 % des patients. Environ un cinquième des personnes interrogées ont signalé des maux de tête, une faiblesse ou de la fatigue. Des douleurs musculaires ont été retrouvées chez environ 16 % d'entre eux et des maux de gorge chez 13 %. Parallèlement à cela, environ 10 % des patients ont signalé des problèmes de sommeil et d’anxiété.





Selon des études préliminaires qui n'ont pas encore été publiées dans les revues médicales officielles, il semble que la nouvelle souche soit plus résistante au système immunitaire, et que les vaccins existants n'offrent pas de protection significative car ils protégeaient des souches précédentes.



"Au cours du dernier mois et demi, Israël a observé une augmentation légère et modérée de la morbidité due au corona, comme on le voit partout dans le monde. Le ministère de la Santé continue de surveiller les différents variants grâce au séquençage génétique et suit également les informations dans le monde sur le sujet en restant en contact avec d'autres ministères de la santé", a affirmé le ministère de la Santé. Le ministère de la santé recommande au public, et en particulier aux populations à risque, de se faire vacciner contre le coronavirus auprès des caisses d'assurance maladie avec un vaccin adapté aux variants actuels, et à cette occasion de se faire également vacciner contre le grippe.