Variole du singe ou mpox : Une dizaine de prélèvements effectués au Sénégal sont revenus...

Le ministère de la Santé active la division Surveillance et Riposte Vaccinale au sein de la Direction de la Prévention, dans le but de renforcer les mesures préventives contre la variole du singe, ou mpox, qui continue de se propager sur le continent africain. À la tête de cette initiative, le Dr Boly Diop apporte des précisions. Une dizaine de prélèvements effectués au Sénégal se sont révélés négatifs.



« Aujourd'hui, grâce au dispositif de surveillance, nous suivons de près les nombreux cas prélevés. Depuis le 14 août, plus d'une dizaine de prélèvements ont été réalisés au Sénégal, et tous sont revenus négatifs. Nous pouvons donc affirmer qu'actuellement, il n'y a pas de cas de mpox au Sénégal », a déclaré le Dr Boly Diop.



Selon le spécialiste, « au niveau de la sous-région, certains cas ont été confirmés, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de cas confirmé de mpox au Sénégal. Les rumeurs faisant état d'un cas en provenance du Ghana étaient infondées, car il n'y a pas encore de cas confirmé cette année au Ghana. »



Le Dr Diop précise également que dans le cadre du dispositif de riposte, « des actions prioritaires ont été mises en place. Nous avons renforcé les mesures dans les grands rassemblements, notamment pendant le Magal de Touba. Actuellement, le dispositif est en place à Touba, mais aucun cas de mpox n'a été détecté. Nous maintiendrons ce dispositif lors des prochains événements. »



Toutefois, il invite la population à respecter les mesures d'hygiène élémentaire, soulignant que « le Sénégal ne dispose pas de vaccin pour cette maladie ».