Vatican: dans un désir de diversité, le pape François crée 21 nouveaux cardinaux

Sous le soleil de la place Saint-Pierre, la robe pourpre des cardinaux attire l’œil. Ils sont 20 nouveaux « princes de l’Église » à avoir reçu des mains du pape François la barrette, l’anneau et une paroisse de Rome qui montre leur lien avec le siège pontifical ce samedi 30 septembre. Le 21ᵉ, un Argentin âgé de 96 ans, recevra sa barrette des mains de l’évêque de Buenos Aires.



Parmi eux, deux Français : Mgr Christophe Pierre, le nonce apostolique aux États-Unis, et Mgr François-Xavier Bustillo, l’évêque d’Ajaccio. Une première pour le diocèse de Corse.



Ces nouveaux cardinaux viennent de 4 continents comme l’archevêque de Juba au Soudan du Sud, Mgr Stephen Ameyu Martin Mulla - qui avait accueilli le pape en février dernier lors de sa visite dans le pays -, celui de Hong Kong, Stephen Chow Sau-Yan, ou encore le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, pour la première fois créé cardinal.



Une Église qui se veut universelle et diverse : « Le Collège Cardinalice est appelé à ressembler à un orchestre symphonique », a expliqué le pape dans son homélie. Un orchestre où chacun est appelé à jouer sa partition : « Une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments : chacun apporte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l’ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable », a appuyé François.



Le collège cardinalice compte désormais 242 membres, parmi lesquels 138 ont moins de 80 ans et seront électeurs en cas de conclave.