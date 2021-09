Vélingara: quatre candidats de BBY vont se battre pour le fauteuil de maire

Pour les prochaines élections locales, quatre candidats de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakkaar (BBY) sont en lice pour la candidature à la mairie de Vélingara. Il s'agit de Mamadou Oury Baïlo Diallo, El Hadj Kabiné Diané de l’APR, Ibrahima Diawadou Barry du RCD et Tabara Diallo de Rewmi.



Tous ces quatre candidats appartiennent à la même coalition et veulent briguer le fauteuil municipal tandis que les partis de l’opposition observent, selon Dakar Actu.



Aussi, faut-il le signaler qu’il y a au sein du département deux coalitions de Bby conduites respectivement par Mamadou Oury Baïlo Diallo et Ibrahima Diawadou Barry avec Kabiné Diané et Me Aliou Sow ex-DG de la SAPCO.