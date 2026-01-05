Venezuela : Nicolás Maduro et son épouse plaident non coupable à New York après leur capture

Transféré aux États-Unis après sa capture à Caracas, le président vénézuélien déchu Nicolás Maduro a plaidé non coupable lundi à New York, tout comme son épouse Cilia Flores ; une nouvelle audience est prévue le 17 mars.



Le président vénézuélien déchu Nicolás Maduro a plaidé non coupable ce lundi lors de sa première comparution devant un tribunal de New York, après avoir été capturé à Caracas et exfiltré par les forces armées américaines, selon les éléments communiqués à l’audience.



Inculpé pour « narcoterrorisme » et « crimes contre l’humanité », Nicolás Maduro a déclaré devant la juge : « Je ne suis pas coupable, je suis un homme honnête, je suis toujours le président de mon pays ». Son épouse, Cilia Flores, également inculpée, a de son côté plaidé non coupable et affirmé être « complètement innocente » des faits reprochés.



Interrogés par la magistrate, Nicolás Maduro et Cilia Flores ont indiqué souhaiter obtenir une visite consulaire. Le juge américain Alvin Hellerstein a ordonné que Nicolás Maduro comparaisse de nouveau devant le tribunal le 17 mars. Le président vénézuélien déchu et sa compagne ont ensuite quitté la salle d’audience.

