Venezuela: Nicolas Maduro officiellement inculpé aux États-Unis, il encourt l’une des peines les plus lourdes

À New York, lundi 5 janvier, Nicolas Maduro a plaidé non coupable lors de sa première comparution devant un juge fédéral américain. Cette audience strictement procédurale, d’une quarantaine de minutes, a permis à l’ancien président vénézuélien — enlevé par les forces américaines dans la nuit de 2 au 3 janvier — d’affirmer son innocence. Lui et son épouse Cilia Flores sont poursuivis pour quatre chefs d’accusation, dont le narcoterrorisme, l’infraction la plus sévèrement punie de l’arsenal judiciaire américain.



Les mains liées, escorté par hélicoptère depuis la prison fédérale de Brooklyn, Nicolas Maduro a comparu devant un tribunal fédéral de Manhattan aux côtés de son épouse Cilia Flores. En tenue de prisonnier orange et beige, l’ancien chef de l’État vénézuélien est entré dans la salle en souriant en direction du public, avant de suivre l’audience à l’aide d’écouteurs, la traduction assurée par un interprète, prenant des notes. Lorsque le juge lui a demandé de se lever et de confirmer son ‍identité, il a répondu en espagnol.

« Je suis innocent. Je ne suis pas coupable. Je suis un homme respectable. Je suis encore le président de mon pays », a déclaré M. Maduro par ​le biais d'un interprète. Son épouse a, elle aussi, plaidé non coupable de l’ensemble des charges retenues contre elle.

« Je suis le président de la République du Venezuela et je suis ici kidnappé depuis samedi 3 janvier. J'ai été arrêté à mon domicile à Caracas, au Venezuela », a-t-il déclaré avant d'être interrompu par le juge Alvin Hellerstein lui signifiant qu'« il y aura un moment et un lieu pour aborder tout cela », et lui intimant de simplement décliner son identité. « Je suis Nicolas Maduro », a alors répondu l’accusé.
Mardi 6 Janvier 2026 - 09:14


