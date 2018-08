Venezuela: contradictions et doutes après l'attentat présumé contre Nicolas Maduro

Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Nestor Reverol, a déclaré que l'attentat contre le chef de l'Etat a été commis par deux drones chargés chacun d'un kilo de C4, un puissant explosif militaire.



L'un des drones aurait survolé la tribune présidentielle mais aurait été perturbé par un système de brouillage et aurait explosé hors du périmètre prévu, selon le ministre. Le contrôle d'un second drone aurait été perdu et il aurait explosé contre un bâtiment situé non loin de la parade militaire.

Trois drones pour le ministre de la communication



Le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, parle lui non pas de deux mais de trois drones et de trois explosions, l'une face à la tribune présidentielle, l'autre du côté droit de celle-ci et un troisième contre l'immeuble d'habitation.



Tarek Saab, le procureur général proche du pouvoir, a encore une autre version: « J'ai pu observer comment le drone qui filmait la cérémonie a explosé », a-t-il déclaré samedi soir sur la chaîne CNN en espagnol.