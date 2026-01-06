Venezuela: l'opposante Machado dit vouloir retourner «le plus vite possible» dans son pays

Ce qu'il faut retenir

► Nicolas Maduro a plaidé non coupable devant un tribunal de New York ce lundi 5 janvier. Il restera en détention jusqu'à la prochaine audience programmée le 17 mars.



► Le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson, s'est dit ce lundi favorable à la tenue d'élections au Venezuela dans un « court délai », deux jours après la capture aussi spectaculaire que critiquée du président Nicolas Maduro par l'armée américaine. Le président américain a cependant écarté toute élection au Venezuela le mois prochain.



► Sommée de se conformer aux volontés de Washington, Delcy Rodriguez, qui a été officiellement investie présidente par intérim du Venezuela par l'Assemblée nationale lundi 5 janvier, a affiché sa volonté de coopérer avec Washington dans le cadre de relations « équilibrées et respectueuses (…) fondées sur l’égalité souveraine et la non-ingérence ».



► Emmanuel Macron a affirmé ce lundi en Conseil des ministres que la « méthode utilisée » par les États-Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro n'était « ni soutenue, ni approuvée » par la France, a rapporté la porte-parole du gouvernement, tout en ajoutant que Nicolas Maduro était « un dictateur » et que son départ était « une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens ».



Au Brésil, des rassemblements dans plusieurs grandes villes du pays contre l’intervention américaine au Venezuela



Au Venezuela, après la sidération, place à la désinformation



Trois jours après l’enlèvement spectaculaire de Nicolas Maduro et de son épouse par l’armée américaine, les fausses informations inondent les réseaux sociaux. Des vidéos générées par intelligence artificielle et des images sorties de leur contexte cumulent des dizaines de millions de vues. Ces infox sont diffusées par des comptes influents, dont le président des États-Unis lui-même.



Depuis l’arrestation de Nicolas Maduro, Donald Trump cherche à tout prix à imposer le narratif d’une libération du Venezuela. Pour y parvenir, il diffuse en masse des vidéos sur son compte Truth Social, quitte à ressortir de vieilles images du placard. C'est le cas d'un clip montrant des milliers de personnes défilant dans une rue. La légende parle de millions de Vénézuéliens célébrant la chute du régime de Maduro. Mais cette vidéo n'est pas récente. Cette scène a en réalité été filmée en juillet 2024, lors des manifestations contre la réélection contestée de Nicolas Maduro.



Les images ainsi sorties de leur contexte se comptent par centaines ces dernières heures. Une photo de 2003, montrant un soldat américain posant avec l’ancien dictateur irakien, Saddam Hussein, a notamment refait surface. S'ajoutent à cela beaucoup de faux contenus générés par intelligence artificielle. Une désinformation massive qui sème le doute, invisibilisent les vraies images et sature l’espace informationnel.