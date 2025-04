Verdict du Conseil constitutionnel : Anta Babacar salue une « décision courageuse »

Le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce que nous avons toujours défendu : la loi interprétative de l'amnistie de 2024 était inintelligible, inéquitable et illégale. Cette décision courageuse réaffirme la primauté du droit et la nécessité d'une justice équitable pour…

— Anta Babacar (@Antababacar) April 23, 2025



Depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative de la loi d'amnistie adoptée le 2 avril 2025, l’opposition savoure son triomphe.À l’instar de ses camarades de l’opposition, Anta Babacar Ngom a également réagi par une publication sur les réseaux sociaux : « Le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce que nous avons toujours défendu : la loi interprétative de l'amnistie de 2024 était inintelligible, inéquitable et illégale. Cette décision courageuse réaffirme la primauté du droit et la nécessité d'une justice équitable pour tous. Restons mobilisés pour une véritable réconciliation nationale, fondée sur la vérité et le pardon. Félicitations au peuple sénégalais et à toute l'opposition parlementaire. Vive la démocratie ! Vive la justice ! Vive le Sénégal », a-t-elle publié.